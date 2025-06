World university ranking L’ateneo scala 80 posizioni

L’Università di Siena, protagonista di un sorprendente balzo in avanti di 80 posizioni nel World University Ranking, si conferma come eccellenza internazionale. Questo risultato riflette l’impegno continuo della comunità accademica e la vivacità delle sue attività di ricerca e internazionalizzazione. Un riconoscimento che valorizza il percorso di crescita e di innovazione intrapreso dall’ateneo, dimostrando quanto la qualità e la passione possano portare a risultati straordinari.

"Miglioriamo considerevolmente il posizionamento in importanti categorie. Premia l'impegno costante della comunità universitaria e mostra la vivacità della nostra attività nell'ambito dell'internazionalizzazione di studi e ricerca. Il risultato riconosce il valore delle attività di ricerca, di didattica e dei luoghi in cui l'università agisce", così il rettore Roberto Di Pietra commenta il salto in alto di 80 posizioni dell'Università di Siena nella classifica QS World University Rankings 2026. L'Ateneo guadagna circa 80 posizioni e si colloca al posto 607 - era nella fascia fra 691 e 700 –, attestandosi al di sopra della media dei 1.