World social report 2025 | il 60% delle persone nel mondo è in difficoltà

Il nuovo World Social Report 2025 rivela un dato allarmante: il 60% della popolazione mondiale, ovvero 232 milioni di persone, affronta gravi difficoltà. Secondo Tommaso Tautonico dell’ASviS, molti ritengono che la qualità della vita sia peggiorata rispetto a cinquant’anni fa. Questo rapporto, pubblicato dall’UN DESA, ci invita a riflettere sulla necessità di un nuovo consenso politico per accelerare il progresso sociale e costruire un futuro più equo per tutti.

di Tommaso Tautonico, del Comitato ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini inserito nel link ASviS dell’11 06 2025. “Molti ritengono che la vita sia peggiore oggi rispetto a 50 anni fa”. È la frase che sintetizza perfettamente l’edizione 2025 del World Social Report. A New Policy Consensus to Accelerate Social Progress pubblicato dall’ Un Desa, il Dipartimento degli affari economici e sociali delle Nazioni Unite. Povertà, conflitti, disastri climatici: un quadro critico. Nonostante i miglioramenti senza precedenti nel benessere materiale, sottolinea il Rapporto, il 60% delle persone nel mondo è in difficoltà e il 12% soffre. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: world - social - report - persone

Social World Film Festival da 22 al 29 giugno a Vico Equense: presentata a Cannes la 15a edizione - Presentata a Cannes, la 15ª edizione del Social World Film Festival si svolgerà a Vico Equense dal 22 al 29 giugno.

Italia, e la parità di genere? Un traguardo lontano, ma non impossibile! ? Il nuovo Report 2025 del World Economic Forum ci dà un segnale incoraggiante: a livello globale, il divario di genere si sta riducendo! Ma per l'Italia, e il resto del mondo, la strada è an Vai su Facebook

World social report 2025: il 60% delle persone nel mondo è in difficoltà; Più di 4 miliardi di persone non hanno nessuna protezione sociale; NTT DATA, Global Top Employer per la quarta volta in Italia.

The World Social Report 2023 - New York, 12 gennaio 2023 – Si prevede che il numero di persone di 65 anni o più in tutto il mondo sarà più che raddoppiato, passando da 761 milioni nel 2021 a 1,6 miliardi nel 2050. Come scrive unric.org

World social protection report: 4 miliardi di persone senza protezione sociale - Come sottolineato dal Rapporto, il 53,1% della popolazione, pari a circa 4 miliardi di persone, non è coperto ... Segnala ansa.it