World Series di mountain bike venerdì inizia la tre giorni da urlo | il video

La Val di Sole si trasforma nel palcoscenico mondiale della mountain bike, con tre giorni di emozioni senza precedenti. Venerdì parte la spettacolare tre giorni di gara: short track, downhill e cross country promettono adrenalina a ogni curva. Non perdere l’occasione di vivere questa esperienza unica: guarda il video e lasciati coinvolgere dall’energia di un evento che farà tremare le montagne!

La Val di Sole si prepara a un evento spettacolare. Si comincia venerdì con le gare di short track, sabato sarà il turno del downhill, domenica del cross country. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - World Series di mountain bike, venerdì inizia la tre giorni da urlo: il video

Brembo fa il suo ingresso nel mondo della mountain bike siglando una partnership d’eccellenza con Specialized Gravity, il team protagonista nel campionato mondiale Downhill UCI MTB World Series 2025. Il debutto dei sistemi frenanti Brembo è previsto per Vai su Facebook

Dal 3 al 6 luglio, La Thuile entra nella storia dell’enduro ospitando per la prima volta la WHOOP UCI Mountain Bike World Series ? Tracciato da 50 km con un dislivello complessivo di 6.000 metri. Leggi di più Vai su X

