Wirtz al Liverpool e una commissione di 10 milioni per i genitori | la curiosità

Il trasferimento di Wirtz al Liverpool potrebbe diventare il colpo più costoso della sessione estiva, superando ogni record mondiale. Con una commissione da 10 milioni per i genitori e le ultime trattative in corso, il 20 giugno si prospetta come una data storica nel mercato dei trasferimenti. La curiosità? Florian...

