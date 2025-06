Wirtz al Liverpool è il terzo acquisto più costoso della storia | il più caro di sempre in Premier

Il Liverpool ha appena rivoluzionato il suo attacco con l'acquisto di Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen, rendendolo il terzo trasferimento più costoso di sempre e il più oneroso mai registrato nella storia della Premier League. Un investimento faraonico che promette di portare entusiasmo e nuove sfide ai Reds. Scopriamo insieme questa operazione da record e le aspettative che circondano il talento tedesco.

Florian Wirtz è un nuovo giocatore del Liverpool, adesso è ufficiale. Il giocatore tedesco, che arriva dal Bayer Leverkusen, è il terzo acquisto più costoso di sempre: il più caro nella storia della Premier League. 🔗 Leggi su Fanpage.it

