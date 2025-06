Wind Tre confermata la certificazione UNI PdR 125 | 2022 sulla parità di genere

Wind Tre conferma il suo impegno concreto per un futuro più inclusivo con la riconferma della certificazione UNI/PdR 125:2022, rilasciata da IMQ S.p.A., attestando i successi nelle politiche di Diversity, Equity & Inclusion. Un risultato che dimostra come l’azienda abbia fatto passi avanti significativi in sei aree strategiche, rafforzando così il suo ruolo di protagonista nell’ambito della parità di genere e delle pari opportunità. Un traguardo importante che invita a guardare avanti con ancora maggiore determinazione.

Roma, 20 giugno 2025 – Wind Tre ha ottenuto il rinnovo della certificazione UNIPdR 125:2022, rilasciata da IMQ S.p.A., organismo di certificazione accreditato Accredia, confermando i continui progressi in tema di inclusione, equità e pari opportunità. Il riconoscimento attesta l’efficacia delle politiche aziendali di Diversity, Equity & Inclusio n, attraverso indicatori misurabili e iniziative concrete in sei aree chiave: strategia, governance, processi HR, sviluppo professionale, equità retributiva e conciliazione vita-lavoro. Wind Tre è stata nel 2022 la prima telco al mondo a ottenere la certificazione di parità salariale dalla EQUAL-SALARY Foundation. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Wind Tre, confermata la certificazione UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere

In questa notizia si parla di: certificazione - wind - confermata - parità

Wind Tre, confermata la certificazione UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere; ZESTY PAWS® SCEGLIE IN ESCLUSIVA LE SOLUZIONI PUBBLICITARIE DI GRUPPO MEDIASET PER LA CAMPAGNA DEDICATA AI NUOVI INTEGRATORI PER IL BENESSERE DEI CANI; Luigi Famulari è il nuovo Brands Commercial Director di Solo Italia.