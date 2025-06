Wincity Green Sisal inaugura a Milano il primo concept store sostenibile

Wincity Green Sisal apre a Milano il suo primo concept store sostenibile, un innovativo esempio di retail responsabile in corso San Gottardo. Questo spazio pilota incarna una visione futura, combinando design eco-friendly e pratiche etiche per creare valore tangibile per la società e le persone. Un passo importante verso un futuro più verde e consapevole, dimostrando che il cambiamento si costruisce oggi, per un domani migliore.

