Wimbledon 2025 Flavio Cobolli sceglie Bublik come compagno di doppio

L’attesa per Wimbledon 2025 si fa sempre più emozionante, con grandi novità dal mondo del tennis italiano. Tra queste, la scelta di Flavio Cobolli di formare un sorprendente tandem con Bublik nel doppio maschile ha catturato l’attenzione degli appassionati. Dopo aver chiuso le iscrizioni il 18 giugno e pubblicato gli elenchi ufficiali, la speranza di un'Italia protagonista cresce. La conferma della testa di serie numero 5 arriverà solo lunedì prossimo, con il rilascio del...

Mercoledì 18 giugno si sono chiuse le iscrizioni per i tabelloni di doppio maschile e femminile di Wimbledon, e ieri mattina sono stati rilasciati gli elenchi degli ammessi di diritto e delle wild card: tra gli uomini è presente una sola coppia tutta italiana, mentre sono nel complesso cinque gli azzurri al via. Sarebbero attualmente accreditati della testa di serie numero 5, ma la conferma arriverà solamente lunedì prossimo, con il rilascio del ranking ATP aggiornato, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, che formano l’unica coppia completamente italiana del tabellone. Altri tre azzurri saranno al via del torneo, ma tutti con compagni stranieri: Luciano Darderi farà coppia con l’ ecuadoregno Diego Hidalgo, mentre sarà il kazako Alexander Bublik a giocare assieme a Flavio Cobolli, infine Mattia Bellucci scenderà in campo con il magiaro Fabian Marozsan. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon 2025, Flavio Cobolli sceglie Bublik come compagno di doppio

