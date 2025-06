Whoopi Goldberg scontro in tv per il paragone Iran-Usa | Sono uguali per neri e gay è dura qui come a Teheran – Il video

In un combattuto dibattito televisivo, Whoopi Goldberg ha acceso le polemiche confrontando le ingiustizie degli Stati Uniti con la repressione in Iran. Le sue parole, dure e provocatorie, hanno acceso un dibattito acceso sulle disparitĂ sociali e sui diritti civili. Ma cosa succede se proviamo a mettere a confronto le due realtĂ ? La risposta potrebbe sorprenderci.

Vivere nel 2025 a New York è meglio che vivere a Teheran? Non per la celebre attrice Whoopi Goldberg: « Prova a scambiarti con una persona di colore, dal suo punto di vista gli Stati Uniti non fanno il suo bene. Quello che è oggi il regime iraniano non è niente in confronto agli Stati Uniti», ha detto durante un dibattito acceso al suo programma The View, su Abc. Parole durissime da parte della ex star di Sister Act, che si è scontrata con la sua collega e co-conduttrice del programma Alyssa Farah Griffin. L’attrice non è nuova a uscite e battute sgradite a molti: nel 2022 fu sospesa per aver definito l’Olocausto una questione «non legata alla razza». 🔗 Leggi su Open.online

