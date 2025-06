Whoopi Goldberg | Per neri e gay è dura qui come a Teheran è polemica | VIDEO

Whoopi Goldberg, nota per il suo stile diretto e senza filtri, ha scatenato un vespaio di polemiche con le sue affermazioni su The View, paragonando la difficile condizione di neri e gay negli Stati Uniti a quella vissuta a Teheran. Una dichiarazione che ha suscitato instantanee reazioni e discussioni accese, mettendo ancora una volta sotto i riflettori le sfide sociali e i diritti umani in tutto il mondo. Ma cosa si cela dietro queste parole infuocate?

Al Taormina Film Festival, l'attrice Denise Tantucci ha portato sul grande schermo il poetico sorriso di "Leopardi & Co.

L'attrice, durante una puntata del programma «The View», ha sostenuto che non ci siano differenze «per alcuni» tra vivere a Teheran e Washington. Vai su Facebook

L'attrice, durante una puntata del programma «The View», ha sostenuto che non ci siano differenze «per alcuni» tra vivere a Teheran e Washington. Vai su X

