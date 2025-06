Whoopi Goldberg la follia della sinistra | Negli Usa si vive come in Iran

Whoopi Goldberg solleva un tema scottante, paragonando la clima di tensione negli Stati Uniti alla repressione in Iran. La sua dichiarazione ha acceso un dibattito acceso nel programma The View, evidenziando come le divisioni politiche e sociali possano portare a confronti accesi e controversie sulla libertĂ e i diritti umani. Un confronto che spinge a riflettere su cosa significhi davvero vivere in una societĂ libera e rispettosa dei diritti fondamentali.

Secondo la popolare attrice americana Whoopi Goldberg, la vita negli Stati Uniti è terribile quanto in Iran. Lo ha detto nel programma The View, accendendo la polemica e lo scontro con la sua co-conduttrice Alyssa Farah Griffin. La discussione è iniziata quando quest'ultima ha sottolineato: "Ricordiamo anche che gli iraniani letteralmente buttano giĂą i gay dagli edifici. Non rispettano i diritti umani fondamentali nĂ© il diritto internazionale". A quel punto Goldberg ha replicato dicendo che gli Stati Uniti non sono migliori dell'Iran per quel che riguarda il trattamento riservato ai "gay" e ai "neri". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Whoopi Goldberg, la follia della sinistra: "Negli Usa si vive come in Iran"

