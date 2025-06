WhatsApp si scontra col GDPR nell’Unione Europea | niente pubblicità almeno per ora

WhatsApp si trova al centro di un acceso dibattito con il GDPR nell’Unione Europea, impedendo finora l’introduzione di pubblicità sulla piattaforma. La normativa europea tutela la privacy degli utenti, e per ora, questa battaglia legale e regolamentare mantiene WhatsApp libero da annunci pubblicitari fino almeno al 2026. Una decisione che potrebbe ridefinire il futuro della comunicazione digitale e della privacy online.

Per il momento niente pubblicità su WhatsApp all'interno dell'Unione Europea: non arriverà prima del 2026.

Meta non attiverà le pubblicità su WhastApp nell’Unione Europea prima del 2026 - L’Autorità per la tutela dei dati personali dell’Irlanda, che ha in carico la verifica del rispetto del regolamento europeo per la privacy (GDPR) da parte di Meta, ha detto che l’azienda non attiverà ... Da ilpost.it

WhatsApp: nell’Unione Europea l’introduzione delle pubblicità slitta al 2026 - Pochi giorni fa Meta ha annunciato l’introduzione delle pubblicità su WhatsApp nella sezione Aggiornamenti (quella che riunisce Stato e Canali), ma non tutti gli utenti del mondo le vedranno istantane ... Riporta drcommodore.it