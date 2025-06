WhatsApp ora puoi creare immagini direttamente in chat grazie all’Intelligenza Artificiale Ecco come fare

WhatsApp rivoluziona il modo di comunicare: ora puoi creare immagini direttamente in chat grazie all’intelligenza artificiale integrata con ChatGPT. Questa novità, pensata per semplificare l’uso dell’AI generativa anche in Italia, apre nuove possibilità di espressione e creatività. Immagina di condividere istantaneamente illustrazioni personalizzate senza uscire dalla conversazione: ecco come fare e perché questa funzione cambierà il tuo modo di usare WhatsApp.

Immagini Whatsapp con ChatGPT, ebbene sì, ora si può. Messo a segno un altro colpo incredibile che fa felici milioni di utenti. L’ intelligenza artificiale approda in modo ancora più integrato su WhatsApp: la nuova integrazione consente ora di generare immagini con ChatGPT direttamente all’interno delle conversazioni sulla popolare app di messaggistica. Una novità pensata per semplificare l’uso dell’AI generativa anche per il pubblico italiano. In passato, per creare immagini con ChatGPT era necessario accedere al sito ufficiale o all’app dell’intelligenza artificiale, inserire un prompt e attendere il risultato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - WhatsApp, ora puoi creare immagini direttamente in chat grazie all’Intelligenza Artificiale. Ecco come fare

