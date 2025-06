Weekend da esodo verso il mare | le strade a rischio congestione

Preparati a vivere un weekend di esodo verso il mare, con le strade più affollate che mai. Con l’arrivo dell’estate e le temperature in aumento, le arterie aretine, in particolare A1 ed E45, potrebbero registrare ingorghi e congestioni. La rete Anas prevede infatti un traffico intenso, rendendo fondamentale pianificare con anticipo il viaggio per godersi al meglio il meritato relax estivo.

Con l'aumento delle temperature e l'affacciarsi dell'estate si intensificano le partenze nei weekend. E anche le arterie aretine potrebbero subire congestioni per gli esodi del fine settimana, in particolare A1 ed E45. "Lungo la rete Anas per il terzo fine settimana di giugno è atteso traffico.

