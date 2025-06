Weah le parole su Trump sono esplosive | Non avevamo scelta

Le parole di Timothy Weah su Donald Trump sono esplosive e inevitabilmente destano scalpore. La visita della Juventus alla Casa Bianca, dopo la vittoria nel Mondiale per Club 2025, ha suscitato momenti di imbarazzo tra i giocatori, come testimoniato dalle loro espressioni. Invitati nello Studio Ovale, si sono trovati davanti all’ex presidente americano, un privilegio raro per atleti internazionali. Weah, con sincerità, ha raccontato la sorpresa per l’invito: "Ci...".

La visita della Juventus alla Casa Bianca, dopo la vittoria per 5-0 contro l'Al Ain al Mondiale per Club 2025, ha generato momenti di imbarazzo per i giocatori bianconeri, come emerso dalle espressioni di Timothy Weah e Weston McKennie. Invitati nello Studio Ovale, i giocatori si sono trovati dietro a Donald Trump, un onore riservato solitamente ai campioni di sport americani. Weah, con sincerità, ha raccontato la sorpresa per l'invito: "Ci hanno detto di andare, non avevo scelta. È stato strano, volevo solo giocare a calcio". L'evento, una vetrina mediatica unica per la Juve, è stato amplificato dal ritorno degli sponsor Jeep e Visit Detroit sulle maglie.

Weah scosso: “Ci hanno detto che dovevamo andare da Trump e non avevamo scelta. È stato strano” - In un contesto internazionale turbolento, le recenti dichiarazioni di McKennie e Weah hanno scatenato un’ondata di polemiche e imbarazzo.

Weah dopo la visita della Juventus da Trump: «Ci hanno detto che dovevamo andare, non avevo scelta. E' stato strano» | http://Corriere.it Ormai l’Italia agli ordini di #Trump .., Vai su X

Le commoventi dichiarazioni di Timothy Weah a seguito della visita della Juve alla Casa Bianca: "La visita a Trump? Per me è stata una sorpresa. Ci hanno detto che dovevamo andare e non ho avuto altra scelta. È stato un po' strano. Quando ha iniziato a par Vai su Facebook

