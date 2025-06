Weah a La Stampa dopo Al Ain Juve | Ho giocato solo un tempo e stavo morendo Ruolo? È una novità anche per me sto solo cercando di…

Dopo l’esordio convincente della Juventus nel Mondiale per Club, Timothy Weah ha condiviso le sue emozioni a La Stampa. Con una vittoria schiacciante e tante novità in campo, il giovane esterno ha rivelato le sue sensazioni, tra fatica e entusiasmo, sottolineando come ogni esperienza rappresenti per lui una scoperta. La Juventus continua a sorprendere e Weah si prepara ad affrontare nuove sfide con determinazione e passione.

Weah, esterno della Juve, ha parlato a La Stampa dopo la vittoria per 5-0 contro l’Al Ain all’esordio nel Mondiale per Club. Le dichiarazioni. A La Stampa dopo Al Ain Juve, Timothy Weah ha raccontato le sue sensazioni dopo l’esordio al Mondiale per Club, che ha portato una vittoria per 5-0 dei bianconeri. CLIMA – «Ho giocato solo un tempo, e stavo morendo». RUOLO – « È una novità anche per me. Quindi sto solo cercando di adattarmi, trovare il ritmo ». MONDIALE PER CLUB – «Per me è una sensazione fantastica tornare a casa e partecipare a questo evento meraviglioso». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Weah a La Stampa dopo Al Ain Juve: «Ho giocato solo un tempo, e stavo morendo. Ruolo? È una novità anche per me, sto solo cercando di…»

