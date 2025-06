Vuole solo il Napoli adesso Conte può sorridere | è in arrivo un nuovo top player

Il Napoli si prepara a una stagione da sogno, e con il prossimo arrivo di un top player, Antonio Conte può finalmente sorridere. La volontà del calciatore di vestire azzurro e la determinazione della dirigenza a rafforzare la rosa sono segnali chiari: il progetto ambizioso sta prendendo forma. Con un mercato in fermento e le sfide alle porte, i tifosi azzurri possono aspettarsi una squadra ancora più competitiva e pronta a conquistare ogni obiettivo.

