Vuoi una sigaretta? tre uomini attirano una 12enne e la stuprano ripetutamente sotto minaccia

Un caso tremendo che scuote la coscienza collettiva: tre uomini a Dover hanno commesso atti atroci nei confronti di una bambina di appena 12 anni, usando inganno, droga e violenza. La loro condanna segna un passo importante nella lotta contro la crudeltà e l’impunità. È fondamentale riflettere sulla protezione dei più vulnerabili e sulla necessità di un sistema giudiziario rigoroso. Continuiamo a seguire questa vicenda per non dimenticare mai.

Tre uomini a Dover, in Regno Unito, hanno attirato una ragazzina di 12 anni con una sigaretta, poi l’hanno drogata e violentata per tre giorni. Minacciandola di morte, l’hanno costretta a subire violenze fino alla sua fuga e al ritrovamento da parte della polizia. Ora è arrivata la condanna nei loro confronti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

