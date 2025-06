Vuelle che silenzio | se ci sei batti un colpo Dopo l’arrivo di Tambone mercato in stallo

Vuelle, che silenzio! Se ci sei, batte un colpo. Dopo l’arrivo di Tambone e con il mercato in stallo, i numeri parlano chiaro: l’interesse per la Serie A2 cresce, ma le sfide sul campo restano vive. La partita del 29 dicembre ha attirato quasi 8.000 spettatori, dimostrando che il pubblico non si arrende. E mentre i dati confermano un aumento dell’affluenza, è il momento di riscoprire il vero cuore del basket.

Nemmeno i playoff sono riusciti a portare più gente sugli spalti rispetto a Vuelle-Fortitudo del 29 dicembre scorso, che ha attirato alla Vitrifrigo Arena 7.922 spettatori. Lo dicono i dati diffusi ieri dalla Lnp: l’interesse nei confronti della serie A2 tornata a girone unico è confermata dai numeri (+10,5% rispetto alla stagione 202324), con un aumento medio degli spettatori salito a 2.409 unità rispetto ai 1.912 del campionato precedente. E il ritorno di una piazza passionale come Roseto, che sposta tanti tifosi in trasferta, contribuirà ad aumentare le cifre, oltre a regalare a quelli pesaresi un’altra sfida accesa che va ad aggiungersi a quelle con Rimini e Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, che silenzio: se ci sei batti un colpo. Dopo l’arrivo di Tambone mercato in stallo

In questa notizia si parla di: vuelle - silenzio - batti - colpo

Vuelle, che silenzio: se ci sei batti un colpo. Dopo l’arrivo di Tambone mercato in stallo.

Vuelle, che silenzio: se ci sei batti un colpo. Dopo l’arrivo di Tambone mercato in stallo - La società conta di concludere nel fine settimana la questione dell’amministratore delegato per riuscire a sbloccare gli altri nodi ... Segnala msn.com

La Vuelle batte un colpo: Justin Wright-Foreman firma con i biancorossi - La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica di aver trovato l’accordo per portare in maglia biancorossa Justin Wright- corriereadriatico.it scrive