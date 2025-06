Voucher Babysitter e Centro Estivo pubblicato l’avviso | tutte le info per accedere ai servizi

Hai bisogno di supporto per conciliare lavoro e famiglia? È stato pubblicato l’avviso pubblico che offre voucher babysitter per bambini da 0 a 36 mesi e per servizi di centro estivo per ragazzi da 3 a 12 anni, presso la Colonia Elioterapica di Benevento. Scopri come accedere a questi importanti servizi e garantire il benessere dei tuoi figli: tutte le info utili sono disponibili ora.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stato pubblicato l’avviso pubblico per individuare i destinatari del servizio di babysitteraggio rivolto a bambini di età compresa da 0-36 mesi tramite l’erogazione di voucher da utilizzare all’interno dell’elenco predisposto dall’Ambito Territoriale B1 e per l’erogazione di voucher per l’acquisto di servizi per i bambini di età compresa tra 3 e 12 anni nel centro estivo Colonia Elioterapica di Benevento. A renderlo noto è l’assessore alle Politiche Sociali Carmen Coppola, che spiega: “Si tratta di un ulteriore sostegno che offriamo alle famiglie in modo da consentire loro di conciliare le esigenze di tipo genitoriale con quelle di tipo lavorativo al fine di favorire il corretto equilibrio tra vita professionale e personale”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Voucher Babysitter e Centro Estivo, pubblicato l’avviso: tutte le info per accedere ai servizi

