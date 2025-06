Vopi contro Asl | non ci pagano le attività di emergenza

Vopi, l’associazione di volontariato impegnata nell’emergenza, si prepara a denunciare l’ASL Salerno per il mancato pagamento delle attività svolte con il servizio 118. Nonostante le determine di liquidazione, i volontari non hanno ancora ricevuto i fondi dovuti, mettendo a rischio la continuità di un servizio fondamentale per la comunità. Una situazione che solleva seri interrogativi sulla trasparenza e l’efficienza delle istituzioni sanitarie.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si dice pronta a sporgere denuncia la procura della Repubblica contro l’Asl, l’associazione di volontariato Vopi. Alla base della rivalsa, il mancato pagamento delle attività in emergenza. “ Nonostante le determine di pagamento disposte dalla ASL Salerno per il servizio 118 svolto dall’associazione VOPI, la stessa non ha ricevuto le liquidazioni di pagamento da parte della ASL SALERNO per il pagamento di tali attività di emergenza sanitaria che di hanno un ritardo di 7 mesi ” si legge in una nota divulgata agli organi di informazione. L’associazione garantisce un presidio sul territorio con tre postazioni: Campagna, Eboli e Pontecagnano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vopi contro Asl: non ci pagano le attività di emergenza

