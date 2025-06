Von der Leyen | l' Ue tiene alta l' attenzione su questione migranti

Ursula von der Leyen mette in evidenza l’importanza di mantenere alta l’attenzione sul contenimento delle migrazioni, un tema cruciale per l’Europa e i partner africani. Al termine del summit a Roma, la presidente della Commissione europea ha sottolineato come questa problematica richieda impegno costante e collaborazione internazionale. Mentre lavoriamo alla nostra agenda comune di...

Roma, 20 giu. (askanews) - Il tema del contenimento delle migrazioni è un "elemento chiave della nostra agenda comune con i partner africani" e su questa problematica va "tenuta alta l'attenzione". Lo ha affermato oggi la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando al termine del summit a Roma sul Piano Mattei del governo italiano e della Global Gateway dell'Ue a Roma. "Mentre lavoriamo alla nostra agenda comune di investimenti nel quadro del Global Gateway, sappiamo tutti che l'Africa ha bisogno dei suoi talenti, delle sue competenze, dei suoi imprenditori e della sua forza lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Von der Leyen: l'Ue tiene alta l'attenzione su questione migranti

