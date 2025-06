Von der Leyen ‘giustifica’ l’esclusione del Parlamento europeo nella discussione sul piano SAFE

Ursula von der Leyen ha giustificato l’esclusione del Parlamento europeo dal processo decisionale sul piano SAFE, evidenziando la necessità di risposte rapide alle crisi geopolitiche. La presidente della Commissione sottolinea come le sfide “esistenziali” richiedano misure decise e unificate, anche se ciò solleva interrogativi sulla trasparenza democratica. Ma quali saranno le conseguenze di questa scelta?

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha difeso la decisione di escludere gli eurodeputati dall'approvazione del programma di prestiti (SAFE) da 150 miliardi di euro, destinato a rafforzare la difesa europea, definendo tale scelta "pienamente giustificata" in considerazione delle sfide geopolitiche "esistenziali" che l'Europa sta affrontando. In una lettera inviata lo scorso mese, Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, ha minacciato un'azione legale contro la Commissione europea per l'intenzione di utilizzare una clausola d'emergenza prevista dai trattati dell'UE, che di fatto esclude il Parlamento dall'approvazione del piano di prestiti da 150 miliardi di euro, noto come SAFE, volto a sostenere gli acquisti congiunti di armamenti da parte dei Paesi membri.