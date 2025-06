Volo spaventoso tragedia in Italia | muore così durante la gita sotto gli occhi degli amici

Un tragico incidente scuote Gargnano, sul lago di Garda, dove un turista polacco di 43 anni ha perso la vita durante una gita in bicicletta. Mentre esplorava la suggestiva SS45bis gardesana, un attimo di sfortuna lo ha portato nel vuoto, lasciando amici e testimoni sconvolti. Un dramma che ricorderà a tutti l'importanza della massima prudenza in ogni avventura all'aperto. La comunità si stringe nel dolore, mentre le autorità indagano sulle cause di questa terribile tragedia.

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 15, a Gargnano, sulla sponda bresciana del lago di Garda, dove un turista polacco di 43 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto durante un giro in bicicletta lungo la SS45bis Gardesana Occidentale. L'uomo si era fermato sul ciglio della strada, ma è improvvisamente precipitato nel vuoto, sotto gli occhi attoniti degli amici che erano con lui. Il gruppo stava percorrendo un tratto particolarmente panoramico ma anche insidioso della Gardesana, caratterizzato da numerose curve e gallerie. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si sarebbe allontanato brevemente dalla carreggiata per una sosta, quando ha improvvisamente perso l'equilibrio, cadendo per quasi 100 metri lungo la scarpata, fino a finire nelle acque del lago.

