Volley Zhu Ting e Joanna Wolosz non giocheranno i Mondiali | assenze pesanti per Cina e Polonia

Le emozioni dei Mondiali di volley femminile 2025 promettono sorprese e sfide avvincenti, con l’assenza di stelle come Zhu Ting e Joanna Wolosz che pesano sulle rispettive squadre di Cina e Polonia. Con 32 Nazionali, il torneo in Thailandia si presenta come il più grande di sempre, offrendo spettacoli imperdibili e nuove protagoniste pronte a scrivere il loro nome nella storia del volley mondiale. Tuttavia, l’assenza di queste campionesse potrebbe cambiare gli equilibri e aprire opportunità a talenti emergenti.

I Mondiali 2025 di volley femminile si disputeranno in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre, con la presenza di ben 32 Nazionali: si tratta di un record per la rassegna iridata, l’allargamento voluto della FIVB ha permesso di ampliare i confini geografici (ma non di incrementare il tasso tecnico.) e così ci saranno otto gironi da quattro compagini ciascuno. Le prime due classificate di ogni raggruppamento si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta che incomincerà dagli ottavi di finale. Due stelle della pallavolo internazionale hanno però deciso di non difendere i colori del proprio Paese e di prendersi un’estate di pausa, in modo da recuperare le fatiche dell’intensa annata agonistica con i club e di farsi trovare pronte a settembre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, Zhu Ting e Joanna Wolosz non giocheranno i Mondiali: assenze pesanti per Cina e Polonia

