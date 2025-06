Volley Stella Nervini | Il Giappone ha giocato fino alla morte reagito con la stessa moneta

Volleystella Nervini sta conquistando il cuore degli appassionati durante la Nations League di volley femminile. La sua grinta e determinazione hanno guidato l’Italia alla vittoria al tie-break contro il Giappone, una squadra nota per la sua difesa impenetrabile. Nervini si sta dimostrando una stella di prima grandezza, pronta a brillare sui palcoscenici internazionali e a scrivere nuove pagine di successo per il volley italiano. Le sue prestazioni sono solo all’inizio di un luminoso futuro.

Stella Nervini si sta mettendo in bellissima evidenza durante la Nations League di volley femminile e oggi è risultata determinante per la vittoria ottenuta dall’Italia contro il Giappone al tie-break. La schiacciatrice si è espressa su eccellenti livelli e a più riprese ha fatto la differenza contro la compagine asiatica, che si distingue sempre per la sua proverbiale difesa. L’attaccante sta dimostrando di poter valere il palcoscenico internazionale e di essere una valida alternativa a disposizione del CT Julio Velasco. Stella Nervini ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “È stata una partita molto emozionante anche dal campo. 🔗 Leggi su Oasport.it