L’Italia del volley femminile conferma il suo dominio nella Nations League, conquistando la settima vittoria consecutiva contro un coriaceo Giappone al tie-break. Brillano le giovani Eze e Nervini, simbolo di un team che combina esperienza e talento. Con un cammino impeccabile, le campionesse olimpiche si preparano alla sfida finale di domenica 22 giugno, puntando a consolidare il loro status di protagoniste assolute del torneo.

L’Italia ha sconfitto il Giappone per 3-2 (25-23; 16-25; 25-15; 20-25; 19-17) e ha infilato la settima vittoria consecutiva nella Nations League di volley femminile, conservando la propria imbattibilità nel prestigioso torneo internazionale itinerante. Le Campionesse Olimpiche proseguono il proprio cammino impeccabile e dopo il poker di Rio de Janeiro, firmano il tre su tre a Hong Kong (Cina) in vista della sfida conclusiva di domenica 22 giugno (ore 14.00) contro le padrone di casa. Le ragazze del CT Julio Velasco hanno saputo tenere a bada il gioco difensivo delle asiatiche, hanno annullato quattro match-point al tie-break e hanno conquistato un successo di lusso che permette di rimanere al comando della classifica generale e di compiere un ulteriore passo verso la qualificazione alla Final Eight della manifestazione, riservata alle prime sette classificate della fase preliminare e ai padroni di casa degli atti conclusivi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, l’Italia piega al tie-break il coriaceo Giappone! Brillano le giovani Eze e Nervini

