Volley femminile chi sono Eze e Nervini | le giovani che Velasco sta svezzando e che hanno dato spettacolo col Giappone

Nel mondo del volley femminile, emergono con forza due giovani promettenti: Eze e Nervini. Sotto la guida di Julio Velasco, stanno conquistando il palcoscenico internazionale, dando prova delle loro capacità e del potenziale che le rende future protagoniste della Nazionale. La loro presenza in Nations League rappresenta un passo importante nella crescita delle atlete emergenti, arricchendo una rosa sempre più competitiva e pronta a sfidare i migliori. Ma chi sono queste talentuose promesse?

Julio Velasco sta cercando di lanciare nuove nomi e di arricchire di qualità la propria rosa, in modo da poter contare su una panchina sempre più ampia per la Nazionale di volley femminile. La Nations League è ideale per dare spazio ad atlete emergenti e per valutare la loro competitività in campo internazionale, ragione per cui Chidera Blessing Eze e Stella Nervini hanno avuto la possibilità di esprimersi nel prestigioso torneo internazionale itinerante, destando ottime sensazioni nel confronto tiratissimo contro il Giappone vinto al tie-break. Eze si sta rivelando un'ottima palleggiatrice, è dotata di una distribuzione molto solida, è propositiva, sa giocare con le centrali, si distingue anche quando ha a che fare con delle palle sporche e sa ben smarcare le proprie attaccanti, come si è visto contro le asiatiche dove Paola Egonu, Alice Degradi, la stessa Nervini, Sarah Fahr e Anna Danesi sono riuscite a mettersi in mostra.

