Vogliono zittirci Ma noi non ci faremo fermare

In un mondo in cui l’informazione libera affronta minacce e censure, il nostro spirito giornalistico resiste. Spiati da spyware sofisticati e osteggiati per svelare verità scomode, ci troviamo di fronte a una sfida cruciale: restare fedeli alla nostra missione. Ma questa lotta non può essere vinta senza te. Il tuo sostegno è la nostra arma più potente. Continua a leggere e scopri come puoi fare la differenza.

Siamo stati spiati, con uno spyware che dovrebbe essere usato solo contro trafficanti di uomini o terroristi. Chi siamo noi, invece? Giornalisti. Chi ci ha spiato? Fanpage.it dà fastidio perché racconta verità scomode. E ora qualcuno sta provando a intimidirci. Ma c’è un modo per impedirlo: il tuo sostegno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

