Voglio tutto l’amore che c’è il singolo dell’estate di Paolo Belli

Voglio tutto l’amore che c’è è il nuovo brano di Paolo Belli, un inno all’energia e alla rinascita. Con il suo sound coinvolgente e la vibrante Big Band, l’artista ci invita a lasciarci alle spalle stanchezza e routine, riscoprendo il potere dei sentimenti attraverso la musica. Un singolo che accende il cuore e apre le porte a un album ricco di emozioni, in arrivo entro fine anno.

Il brano anticipa il nuovo album atteso entro la fine dell’anno, con hit del passato riarrangiate e tutta l’energia della sua Big Band. Un invito a rialzarsi, a lasciarsi alle spalle la stanchezza e la routine, per riscoprire l’energia del cuore, il valore dei sentimenti e la forza della musica. ‘Voglio tutto l’amore che c’è’ è il nuovo singolo di Paolo Belli, in uscita venerdì 20 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali, e che si candida a colonna sonora dell’estate: un mix travolgente di energia, ottimismo, romanticismo e libertà. La canzone, che esce per la label CinicoDisincanto con distribuzione WarnerADA Music Italy, è un invito esplicito a partecipare al “viaggio” verso un mondo più autentico, più umano, in cui la voglia di vivere viene messa al primo posto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it