Vlahovic Milan rivelazione sul serbo | ha scelto i rossoneri! Adesso la Juve può anche accettare questa offerta Ultime

Dusan Vlahovic ha preso una decisione sorprendente: il centravanti serbo ha scelto il Milan come sua prossima squadra, lasciando i tifosi bianconeri senza parole. Questa rivelazione potrebbe cambiare le sorti del mercato di gennaio e aprire nuovi scenari per la Juventus. Ora, i bianconeri devono valutare se accettare l'offerta per il loro attaccante di punta. Tutti gli aggiornamenti sulla trattativa nel nostro approfondimento.

Vlahovic Milan, rivelazione sul centravanti serbo: ha scelto i rossoneri! Adesso la Juve può anche accettare questa offerta. Tutte le ultime novità. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Dusan Vlahovic, attaccante in scadenza di contratto con la Juve il 30 giugno 2026 e destinato a lasciare i bianconeri. Secondo quanto riportato da Gianni Balzarini il serbo ha già scelto la sua prossima squadra: niente Arabia Saudita e Fenerbahce, il giocatore vorrebbe il Milan. I rossoneri potrebbero mettere sul piatto 25 milioni di euro, un’offerta che a quel punto il mercato Juve potrebbe anche accettare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Milan, rivelazione sul serbo: ha scelto i rossoneri! Adesso la Juve può anche accettare questa offerta. Ultime

In questa notizia si parla di: juve - vlahovic - milan - rivelazione

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

Vlahovic via dalla Juve, rivelazione Corriere Ecco in quale squadra vuole giocare Vai su Facebook

Svelata la valutazione di #Vlahovic E quella rivelazione sul #Milan Vai su X

Vlahovic Milan, rivelazione sul serbo: ha scelto i rossoneri; Mercato Juve, Pedullà lo ha detto sul serbo: le parole!; VLAHOVIC, NON SIAMO A NATALE ! NIENTE REGALI AL MILAN.

Mercato Juve, quel big bianconero interessa davvero alla rivale di Madama? Il giornalista fa trasparire qualche dubbio: la rivelazione! - Il giornalista rivela un piccola “anomalia”: le parole Dusan Vlahovic al Milan è un’opzione possibile? Secondo informazione.it

Vlahovic, priorità al Milan: la situazione alla Juventus - Le ultime novità su Vlahovic: la pista Milan prende quota mentre la Juventus valuta rinnovo o cessione entro luglio. Lo riporta msn.com