Vlahovic Milan Pedullà evidenzia un' anomalia nell’interesse di Allegri per il serbo | È paradossale che lo voglia vi dico il perché

L’interesse del Milan per Vlahovic rappresenta un vero e proprio paradosso, come sottolineato dall’esperto Alfredo Pedullà. La curiosità sta nel fatto che l’allenatore Allegri, storico sostenitore del serbo, sembrerebbe ora mostrarne un interesse marginale. Un nuovo capitolo si apre nel calciomercato: il futuro di Vlahovic potrebbe sorprendere tutti, anche perché, inaspettatamente, questa mossa potrebbe rivoluzionare le dinamiche delle grandi squadre italiane.

Vlahovic Milan, vedere il serbo in rossonero rappresenta un'”anomalia” per Pedullà: il giornalista spiega il motivo di questo paradosso. Dusan Vlahovic al Milan è un’opzione possibile? Delle delucidazioni in merito sono state fornite da Alfredo Pedullà all’interno di un video pubblicato sul proprio canale You Tube. Il giornalista ha espresso un paradosso nell’ interesse, che soprattutto l’allenatore rossonero, Massimiliano Allegri ha esternato nei confronti del bomber della Juve. Ecco le sue parole. PAROLE – « Su Vlahovic hanno scoperto il segreto di Pulcinella, dicendo che non è più nei piani della Juve e che non abbia più alcun tipo di profondità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com