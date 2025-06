Vlahovic Juventus già fissato il prezzo per la cessione dell’attaccante | partirà in estate per offerte da almeno… La cifra

Dusan Vlahovic, uno dei simboli della Juventus, sta per affrontare un futuro incerto: il club ha già fissato il prezzo per la sua cessione e potrebbe partire questa estate, con offerte che superano una cifra prestabilita. Il mercato estivo si avvicina, e l’attaccante serbo si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. La domanda ora è: quale sarà la nuova destinazione di Vlahovic? Restate sintonizzati, perché gli sviluppi sono alle porte.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la Vecchia Signora ha già messo in conto una sua cessione in estate ma alle proprie condizioni: serviranno almeno 30 milioni di euro per portarlo via da Torino, nonostante il suo contratto scada tra dodici mesi.