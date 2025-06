Vlahovic Juventus Gazzetta il serbo messo all’angolo | non ha ricevuto offerte da top club all’orizzonte c’è un nuovo scenario Novità

Dusan Vlahovic, protagonista di un’affascinante soap opera di mercato, si trova attualmente all’angolo, con le sirene dei club di élite che non hanno ancora bussato alla sua porta. La Gazzetta dello Sport aggiorna sulla sua situazione: il talento serbo desidera rimanere alla Juventus, mentre il panorama delle offerte si fa sempre più incerto. C’è un nuovo scenario che potrebbe rivoluzionare il futuro dell’attaccante e della Vecchia Signora.

Vlahovic Juventus (Gazzetta dello Sport), il serbo messo all’angolo: non ha ricevuto offerte da top club, all’orizzonte c’è un nuovo scenario. Novità. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Dusan Vlahovic, attaccante in scadenza di contratto con la Juventus il 30 giugno 2026 e che per il momento non ha ricevuto offerte concrete da top club. Secondo quanto si apprende il serbo vorrebbe rimanere fino alla scadenza del contratto per strappare un ingaggio più elevato la prossima estate. Uno scenario che chiaramente la Juve proverà a evitare, cercando acquirenti sul mercato. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus (Gazzetta), il serbo messo all’angolo: non ha ricevuto offerte da top club, all’orizzonte c’è un nuovo scenario. Novità

In questa notizia si parla di: juventus - gazzetta - ricevuto - vlahovic

Tudor non ha fatto meglio di Motta, la Juventus ha il record negativo di punti dai tempi di Delneri (Gazzetta) - Dopo l'esonero di Thiago Motta, la Juventus continua a deludere, mostrando un gioco altalenante sotto la guida di Igor Tudor.

Cambiaso vuole restare alla Juve ? Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il terzino bianconero ha avuto modo di parlare anche delle voci di mercato che lo riguardano dichiarando: "Non ho ricevuto chiamate, nemmeno da Guardiola. Vai su Facebook

Juve, tutto facile con l'Al Ain: cinque gol e spettacolo; Vlahovic attende offerte dai top club, la Juventus spera di evitare un'uscita a parametro zero; Cambiaso: Non ho mai chiesto di andare via. Motta? Qualcosa non è scattato.

Calciomercato Juve, Vlahovic resta una situazione delicata: nessuna offerta e rinnovo bloccato. Da evitare uno scenario - Da evitare uno scenario Il futuro di Dusan Vlahovic rappresenta uno degli ostacoli principali nel calcio ... Lo riporta calcionews24.com

Vlahovic all'angolo: riserva nella Juve, in attesa di una top, ma non ha offerte - Dusan ha già rifiutato il Galatasaray, è intenzionato ad aspettare la scadenza del contratto nel 2026 ... Riporta gazzetta.it