Vlahovic Juventus è rottura! Non ha offerte e non accetta il rinnovo | lo scenario che spaventa la nuova dirigenza bianconera Cosa filtra

La situazione di Vlahovic in casa Juventus si fa sempre più complessa: senza offerte concrete e con il rinnovo ormai sfumato, il centravanti serbo mira a partire a parametro zero nel 2026, lasciando la nuova dirigenza bianconera con un vero dilemma. Questa tensione potrebbe influenzare il calciomercato e le strategie future della Juventus, creando uno scenario che preoccupa i tifosi e gli addetti ai lavori. Ma quali saranno le prossime mosse?

Vlahovic Juventus, è rottura! Non ha offerte e non rinnova: il serbo punta a liberarsi a parametro zero nel 2026: novità sull’attaccante. Dusan Vlahovic ora è un problema che condiziona il calciomercato Juve. Il centravanti serbo, diventato ormai una riserva, non ha offerte per partire e non accetta di rinnovare riducendosi l’ingaggio da 12 a 8 milioni di euro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. Il serbo punta ad andare a scadenza di contratto nel 2026 per poi essere libero di scegliere ma, così facendo, i bianconeri hanno meno forza per trovare un’altra punta. Vlahovic avrebbe già rifiutato il Galatasaray, sullo sfondo c’è sempre il Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com