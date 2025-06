Vlahovic fa arrabbiare Comolli | doppio rifiuto e Juve nei guai

La telenovela sul futuro di Vlahovic infiamma il calciomercato: tra doppio rifiuto a Comolli e un riscatto da parte della Juventus in bilico, il centravanti serbo si trova al centro di una strategia intricata. Mentre Kolo Muani brilla e rilancia le ambizioni bianconere, Dusan fatica a trovare spazio, alimentando dubbi e speranze. La vicenda promette ancora colpi di scena: cosa riserverà il prossimo capitolo?

Continua la telenovela sul futuro del centravanti serbo, che resta in uscita dalla Continassa nel mercato estivo I due volti dell’attacco della Juventus. Se Kolo Muani è determinante e lancia la ‘Vecchia Signora’ al debutto nel Mondiale per Club, Dusan Vlahovic invece deve accontentarsi solo di uno scampolo di gara a risultato ormai ampiamente acquisito contro il modesto Al Ain. Dusan Vlahovic (LaPresse) – Calciomercato.it Il sorpasso di Kolo Muani ai danni di Vlahovic è ormai accertato, con il francese che ha conquistato i galloni di titolare al centro del reparto offensivo della Juve. Il nazionale transalpino non si ferma: reti decisive in campionato nella corsa Champions nel finale di campionato, oltre alla doppietta all’esordio Mondiale che lancia i bianconeri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it