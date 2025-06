Vlahovic all' angolo | riserva nella Juve in attesa di una top ma non ha offerte

Vlahovic, la stella riserva della Juve, attende con pazienza un'opportunità da top player, mentre il mercato sembra ancora bloccato senza offerte concrete. Con soli 19 minuti in campo con l’Al Ain e il rifiuto del Galatasaray, Dusan si prepara a vivere l’ultimo anno di contratto sperando di sorprendere tutti al momento giusto. La sua attesa potrebbe presto cambiare le carte in tavola.

Tudor gli ha concesso solo 19 minuti con l'Al Ain. Dusan ha già rifiutato il Galatasaray, è intenzionato ad aspettare la scadenza del contratto nel 2026.

