Vittoria for Women Tour 2025 | dove prevenzione solidarietà e sport si incontrano

Il Vittoria for Women Tour 2025 è molto più di un evento: è un movimento che unisce prevenzione, solidarietà e sport per promuovere il benessere femminile. Attraversando sei tappe da nord a sud Italia, in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby e LILT, il progetto si impegna a portare cultura della salute in modo capillare, accessibile e coinvolgente. Perché prendersi cura di sé stesse non è mai stato così importante.

P revenire è prendersi cura di sé stesse, nulla è più importante. E farlo in modo capillare, accessibile e coinvolgente è la missione del Vittoria for Women Tour 2025, progetto firmato Vittoria Assicurazioni che coniuga cultura della salute, sport e intrattenimento. In sei tappe da nord a sud d’Italia, in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby e LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori –, il tour porta sul territorio un messaggio importante: la prevenzione è un diritto, ma anche una responsabilità condivisa. Con il VittoriaBus, il centro di informazione e prevenzione itinerante acquistato grazie alle donazioni nel 2023 e adibito a sala medica per visite senologiche gratuite, una community sportiva pronta ad accogliere, e un palinsesto di attività che parla a tutti, il progetto si conferma uno dei format più innovativi nel panorama della comunicazione assicurativa e sociale. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Vittoria for Women Tour 2025: dove prevenzione, solidarietà e sport si incontrano

