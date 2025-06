Visite mediche per Wirtz al Liverpool che prende pure Kerkez ex Milan

Florian Wirtz si appresta a diventare un nuovo protagonista del Liverpool, con visite mediche in corso che segnano il suo imminente approdo in Inghilterra. L’affare si arricchisce anche di un altro nome di rilievo: Kerkez, ex Milan, che rafforza ulteriormente le ambizioni dei Reds. Un’estate di grandi cambiamenti al club di Anfield, pronta a scrivere un nuovo capitolo di successi e sorprese.

Florian Wirtz si appresta a diventare un nuovo calciatore del Liverpool. Infatti oggi è tempo di visite mediche per il trequartista tedesco classe. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Huijsen Real Madrid: è fatta! Pronte visite mediche e firma per l’ex Juve! Cifre e dettagli dell’affare che coinvolge anche i bianconeri - Dean Huijsen è pronto a diventare un giocatore del Real Madrid. Dopo l'attesa ufficializzazione da parte di Fabrizio Romano, il difensore ex Juve effettuerà a breve le visite mediche e firmerà il contratto.

