Visita guidata al Giardino monumentale di Valsanzibio

Immergiti in un viaggio tra arte e natura con la nostra visita guidata al meraviglioso Giardino Monumentale di Valsanzibio. Domenica 29 giugno alle 10 e alle 15:30, la nostra guida naturalistico-ambientale svelerà i segreti di uno dei più affascinanti giardini del Veneto, raccontandone storia, architettura e il messaggio che custodisce. Un’esperienza unica per scoprire un patrimonio che incanta e ispira. Non perdere questa opportunità di vivere un tuffo nel passato e nella verde bellezza.

