Visita con l' astronoma al castello | Le stelle tra passato e presente

Sei pronto per un viaggio tra passato e presente sotto il cielo stellato? Mercoledì 30 luglio 2025 alle ore 2, il Castello del Catajo si trasformerà in un osservatorio magico, guidato da un’astronoma esperta. Scoprirai le meraviglie della Luna e delle costellazioni che da millenni incantano le notti estive, un’esperienza unica per riscoprire il cielo sotto una luce nuova e affascinante. Non perdere questa occasione di immergerti nell’universo!

Vivi una notte magica sotto le stelle! cammina verso il castello di Domofole per osservare il cielo con telescopio e astrofilo 20 giugno ore 20:30 - ritrovo piazza Caduti Giovani 15-34 anni | 5km con 300m dislivello Un’avventura semplice ma indiment Vai su Facebook

