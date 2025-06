Vis Ceccacci | Stellone è una garanzia

crescita professionale, aprendo nuove sfide e opportunità di crescita. Con l’energia e il talento dimostrati finora, Ceccacci si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, consolidando il suo ruolo come una vera e propria garanzia sul campo. La stagione appena iniziata promette di essere quella della definitiva consacrazione per Mirco Ceccacci, un nome destinato a lasciare il segno nel basket italiano.

Dopo essersi rivelato prezioso per tutto l'arco della scorsa stagione, quest'anno Mirco Ceccacci vuol continuare a stupire. Una annata in crescendo, quella appena conclusasi, che alza le aspettative in ottica futura. Dopo dei Playoff giocati con maestria per Mirco questa nuova stagione potrebbe essere infatti quella della sua definitiva consacrazione. L'approdo di Stellone a Pesaro ha indubbiamente rappresentato una tappa cruciale per la sua carriera. A cosa è dovuto il cambio di passo in quest'ultima stagione? "Grazie al lavoro del mister e del suo staff fin dal ritiro abbiamo lavorato con la giusta serenità.