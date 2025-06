Virtus il presidente Zanetti | Tra 5 giorni la prima pietra della nostra nuova arena

Tra cinque giorni, la Virtus Bologna farà un passo storico con la posa della prima pietra della nuova arena, un simbolo di crescita e ambizione. L’evento, celebrato a Palazzo d’Accursio con il sindaco Lepore e le autorità regionali, segna il ritorno di un grande entusiasmo sportivo. Con il presidente Zanetti e la squadra pronti a scrivere un nuovo capitolo, questa festa promette di essere solo l’inizio di un futuro brillante.

La torta, la coppa, la Sala Farnese e, anche la prima pietra. C’è aria di festa a Palazzo d’Accursio dove il sindaco Matteo Lepore (fascia tricolore) affiancato dalle assessore allo sport di Regione e Comune (Roberta Frisoni e Roberta Li Calzi) riceve la delegazione Virtus per celebrare lo scudetto numero 17. Ci sono il presidente Massimo Zanetti e il vice Giuseppe Sermasi, l’amministratore delegato Marco Comellini (che fisicamente porta il trofeo), il direttore generale Paolo Ronci, l’allenatore Dusko Ivanovic, Toko Shengelia e il responsabile della comunicazione Jacopo Cavalli. "Ci vediamo il 25 giugno – dice il patron Zanetti – per la prima pietra per il nuovo palasport". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Virtus, il presidente Zanetti: "Tra 5 giorni la prima pietra della nostra nuova arena"

