Con la stagione ormai agli sgoccioli, il mondo Virtus si prepara a nuovi capitoli. I contratti in scadenza e le partenze imminenti stanno già mutando lo scenario della squadra, riempiendo di emozioni e incertezze i tifosi. Mentre alcuni, come Shengelia e Cordinier, hanno già deciso il loro prossimo passo, altri come Belinelli valutano con cura il da farsi. La finestra estiva si apre, e le sorprese non tarderanno ad arrivare.

Stagione ormai agli sgoccioli. Perché non bisogna dimenticare che, anche se il campionato è finito, i contratti scadranno solo il 30 giugno. Logico che alcuni giocatori abbiano già preparato le valigie. Toko Shengelia, l’eroe dei playoff, andrà a Barcellona, lasciando comunque un pezzetto di cuore a Bologna. Partenza pure per Isaia Cordinier, mentre Marco Belinelli ha preso tempo. Anche se il patron, Massimo Zanetti, già a Brescia ha detto che il capitano si ritirerà. Dietro l’angolo c’è una stagione ancora più massacrante di quella che si è appena conclusa. Aumentando il numero delle partecipanti all’Eurolega, crescono le gare: la Virtus, dovesse arrivare in fondo a tutte le competizioni (Eurolega escluso) potrebbe giocare una novantina di partite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Virtus, contratti in scadenza e partenze

