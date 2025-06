Vip Master 2025 Baldassari | Festa a Milano Marittima con tanti big

Al Vip Master 2025 di Milano Marittima, il fascino del tennis si mescola a un clima di festa e glamour, attirando i grandi del panorama sportivo e dello spettacolo. Tanti campioni pronti a scendere in campo, ma la vera vittoria sarà per il pubblico e l’atmosfera unica della città . Un Patrick Baldassari carico e determinato quello…

“ Al Vip Master 2025 Milano Marittima sarĂ davvero una grande festa, con tanti big. Chi vincerĂ il torneo vip del tennis? Lo vincono tutti. Lo vince il pubblico, lo vince tutta Milano Marittima. Appuntamento fissato per venerdì 11 e sabato 12 luglio 2025 nel quartier generale dei Bagni Paparazzi di Milano Marittima, con tornei di tennis come sempre al Circolo Tennis di Viale Jelenia Gora “. Un Patrick Baldassari carico e determinato quello incontrato nei giorni scorsi ai Paparazzi di Milano Marittima (una location da favola!). L’imprenditore romagnolo e deus ex machina della manifestazione vip sportiva (con papĂ Mario ) ha ricordato (nel corso dell’appassionante intervista sportiva che potete rileggere nel nostro blog) il bellissimo evento di luglio in Romagna, giunto alla sua 34^ edizione. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it