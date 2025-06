Vip dello sport giornalisti e Lions alla Partita del cuore di Brescia

Il conto alla rovescia per la Partita del Cuore di Brescia sta entrando nel vivo, un evento imperdibile che unisce sport, solidarietà e divertimento. Sabato 28 giugno al centro sportivo San Filippo, tre grandi squadre si sfideranno in un triangolare ricco di emozioni, con lo scopo di sostenere tre importanti associazioni. Un’occasione speciale per fare del bene mentre si vive il calcio in modo unico e coinvolgente. Non mancate!

Conto alla rovescia per la Partita del cuore. Sabato 28 giugno, al centro sportivo San Filippo di Brescia, sul campo si sfideranno tre squadre: Nazionale vip sport, Dream Team giornalisti e Nazionale Lions, in un triangolare che promette spettacolo e divertimento. La festa sarà l’occasione per aiutare tre associazioni: il ricavato degli ingressi andrà infatti ad AIL Brescia, Bambini in Braille e Fondazione Lions. In campo molti ex giocatori del Brescia da Ivano Bonetti con il fratello Dario Bonetti a Jadid, all’ex centrocampista brasiliano delle Rondinelle Felipe Sodinha, al “Pirata“ Luciano De Paola, ad alcuni vip del mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vip dello sport, giornalisti e Lions alla Partita del cuore di Brescia

