Violenze sulla ex condannato

In un caso che ha scosso l’opinione pubblica, un uomo di 45 anni di Como è stato condannato per violenza sessuale e maltrattamenti contro la ex compagna. Nonostante l’assoluzione per alcuni episodi di maltrattamenti in famiglia, il Tribunale ha riconosciuto le accuse di aggressione, sottolineando l’importanza di tutelare le vittime di violenza. La sentenza rappresenta un passo avanti nella lotta contro la violenza di genere e ribadisce che nessuno è al di sopra della legge.

Dall’accusa di alcuni episodi di maltrattamenti in famiglia, è stato assolto per una semplice questione di qualificazione del reato, in quanto con la vittima aveva una frequentazione e non una convivenza. Ma il Tribunale lo ha riconosciuto colpevole di violenza sessuale e dei maltrattamenti connessi all’ aggressione subita dalla ex compagna. L’uomo, 45 anni residente a Como, ieri è stato condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione, per fatti avvenuti a partire dal 2016, e proseguiti per un paio di anni. Aggressioni, prevaricazioni e violenze motivate da gelosie e soprattutto da uno smodato consumo di alcol, che lo avevano portato anche a sgonfiare le gomme dell’auto della donna, per impedirle di uscire di casa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violenze sulla ex, condannato

In questa notizia si parla di: condannato - violenze - maltrattamenti - stato

Depardieu condannato per violenze sessuali su 2 donne: 18 mesi sospesi e sospensione diritti civili - Gerard Depardieu è stato condannato a 18 mesi di reclusione sospesi e alla sospensione dei diritti civili per violenze sessuali su due donne.

Riccardo Bossi è stato condannato a sedici mesi perché accusato di maltrattamenti in famiglia sulla madre. Vai su Facebook

CIVITANOVA - Imputato al tribunale di Macerata un 24enne, accusato di violenza sessuale, maltrattamenti, stalking alla convivente. Oggi è stato condannato a 3 anni.... Vai su X

Riccardo Bossi figlio di Umberto condannato a 16 mesi per maltrattamenti verso la madre Gigliola Guidali; Maltrattamenti in famiglia. Condannato per le violenze; Violenze e controlli sulla moglie, la donna abbandona casa: condannato per maltrattamenti.

Riccardo Bossi figlio di Umberto condannato a 16 mesi per maltrattamenti verso la madre Gigliola Guidali - Riccardo Bossi, figlio di Umbero e della prima moglie del Senatùr, Gigliola Guidali, è stato condannato a 16 mesi per maltrattamenti verso la madre ... Secondo virgilio.it

Violenza sulla madre, condannato…" - Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega, Umberto Bossi, è stato condannato in primo grado a Varese a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre. Da informazione.it