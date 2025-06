Violenze e abusi | dagli anni 70 a oggi la setta dei Bambini di Dio è ancora viva Un’inchiesta di Farwest la racconta

Chi è stato giovane negli anni ’70 probabilmente ricorda gli echi di una comunità controversa, la setta dei “Bambini di Dio”. Un’organizzazione che, celata dietro un’apparenza di devozione, ha nascosto abusi e violenze che ancora oggi sollevano interrogativi e orrore. Un viaggio nel passato oscuro di questa setta, raccontato dall'inchiesta di Farwest, che svela come un’infanzia perduta abbia lasciato cicatrici indelebili nel tempo.

