Violentissimo nubifragio | allagamenti alberi abbattuti e traffico in tilt

città come una forza della natura, trasformando le strade in fiumi impetuosi e abbattendo alberi secolari. La capitale si trova ora a fare i conti con allagamenti estesi e traffico in tilt, mentre i soccorritori lavorano incessantemente per ripristinare la normalità. In questo scenario caotico, la resilienza dei cittadini sarà fondamentale per superare questa drammatica emergenza.

Un nuovo violento temporale ha colpito oggi un’importante città italiana, aggravando una situazione meteorologica già compromessa nei giorni precedenti. Per la terza giornata consecutiva, le condizioni climatiche avverse hanno creato numerosi disagi in diverse zone urbane e periurbane, rendendo complicati gli spostamenti e mettendo a dura prova l’intervento dei soccorsi. La pioggia battente e le forti raffiche di vento si sono presentate nella tarda mattinata del 20 giugno, trasformando alcune strade in veri e propri corsi d’acqua e causando gravi difficoltà alla circolazione stradale. >> “Sorpresa, mi sono sposata”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Violento nubifragio e allagamenti nel Milanese, albero si spezza; Mezz'ora da incubo per Varese e paesi limitrofi per un violentissimo nubifragio: allagamenti e alberi sradicati con automobilisti in panne; Nubifragio oggi in Romagna: Rimini sott’acqua, disagi a Cesena.

Violentissimo nubifragio a Milano: alberi caduti sulle case e danni ovunque, chiusi i parchi - Dalle 4, con i tecnici del comune, sono personalmente al lavoro per coordinare le attività allo scopo di limitare i danni del nubifragio ... Riporta milanotoday.it

Nubifragi, vento forte e bombe d’acqua tra Udine, Padova e Verona: sottopassi allagati, alberi caduti - UDINE – Tra le 16 e le 17 di oggi, lunedì 16 giugno 2025, un violento nubifragio ha colpito l’area dell'Udinese, portando con sé forti raffiche di vento, grandine e un drastico calo delle temperature. Secondo nordest24.it