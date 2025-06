vincono la causa reintegrati due lavoratori

Due lavoratori reintegrati vincono la loro causa, portando alla luce una vicenda che coinvolge il Comune e la gestione delle assunzioni pubbliche. La sentenza della Corte d’appello di Firenze ha condannato il Comune al pagamento di oltre 22.000 euro per spese legali, riconoscendo il diritto di due dipendenti assunti tramite graduatoria pubblica dall’ex Siena Parcheggi, oggi Sigerico. Questa decisione sottolinea l’importanza di tutela dei diritti dei lavoratori e fa riflettere sul valore della trasparenza nelle assunzioni pubbliche.

Gran parte della somma cui ammontano i debiti fuori bilancio annunciati in Consiglio riguarda la sentenza della Corte d’appello di Firenze che condanna il Comune per la vicenda occupazionale di alcuni vincitori di concorso assunti, tramite graduatoria pubblica, dall’ex Siena Parcheggi, oggi Sigerico. E’ di 22.240 euro l’importo delle spese processuali, con la sentenza che prevede l’assunzione e le retribuzioni pregresse di due addetti che hanno fatto causa. La storia ha inizio nel 2020, con l’indizione di un concorso per collaboratori da parte del Comune e si complica quando le assunzioni dalla graduatoria vengono aperte a Siena Parcheggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it